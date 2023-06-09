أسرع طريقة للتأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة.. خطوات بسيطة

أتاحت منصة بوابة مصر الرقمية، خدمة التأكد من صحة بيانات رخصة تتسير مركبة، في إطار الخدمات التي تتيحها للمواطنيين إلكترونيًا من المنزل بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة التأكد من صحة بيانات رخصة تتسير المركبة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» طريقة التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة من خلال منصة «بوابة مصر الرقمية».

وتتمثل الخطوة الأولى من خلال الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات تقوم بالضغط على أيقونة «مركباتي»، والضغظ على «صحة بيانات مركبة»، وبعدها تضغط على أيقونة «بدء الخدمة».

تختار نوع المالك ونوع إثبات الشخصية وكتابة الرقم القومي للمالك، ثم الضغط على موافق على الشروط والأحكام، وبعد ذلك تقوم بالضغط على «التالي».

البيانات المتعلقة بالمركبة

وبعدها تقوم بإدخال بعض البيانات المتعلقة بالمركبة منها رقم اللوحة، وتاريخ اصدار ترخيص المركبة والانتهاء، ثم اختار المحافظة ثم تضغط على «التالي»، وتقوم بإدخال بيانات المركبة وهى نوع السيارة، سنة الصنع، رقم الشاسية.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على «التالي»، وبعدها يتم تحديد طريقة سداد رسوم الخدمة، وستظهر لك رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».

وبعد أن تنتهي من كل تلك الخطوات، يمكنك متابعة طلبك عن طريق الاحتفاظ بالرقم الذي سيظهر والضغط على تتبع الطلب.