حفلات الأوبرا والساقية في الويك إند.. أبرزها أم كلثوم وتبدأ من 50 جنيها

باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية، تقدمها دار الأوبر المصرية على مسارحها المتنوعة في القاهرة والإسكندرية، وساقية الصاوي أيضًا، لمساعدة الجمهور في قضاء عضلة أسبوعية سعيد بأسعار مميزة، حيث تقدم حفلات لكبار المطربين أبرزهم حفل كوكب الشرق وحفل علي الحجار، فضلاً عن الحفلات الأخرى.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات دار الأوبرا وساقية الصاوي في الويك إندك وأسعار تذاكرها، والتي جاءت على النحو التالي:

حفل أم كلثوم

يقام الحفل يوم الخميس الساعة 6:30 في ساقية الصاوي، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 جنيها.

حفل كريم جوهر

يقام الحفل يوم الخميس الساعة 8 مساء، في ساقية الصاوي، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها.

حفل جابي بشارة سيناترا شو

يقام الحفل يوم الخميس الساعة الثامنة مساءا في ساقية الصاوي، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.

حفل على الحجار

يقام في ساقية الصاوي يوم السبت الساعة التاسعة مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها.

حفل نادي السينما

يقام الحفل اليوم 31 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف، على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

حفل مركز تنمية المواهب

يقام الحفل يوم الخميس 1 يونيو في تمام الساعة الثامنة واانصف مساءا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 85 جنيها.

عرض غناني «تركيا»

يقام الحفل يوم الخميس، في تمام الساعة الثاكمنة والنصف، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يقام الحفل يوم الجمعة الساعة 8:30 مساءًا، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 60 جنيها.

حفل بالانس كواتيت

يقام الحفل مساء يوم الجمعة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة 8:30 مساء، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 60 جنيها.

أوكسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل يوم السبت على المسح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويبدأ سعر تذاكر الحفل من 75 جنيها.