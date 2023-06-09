6 فنانين دخلوا المستشفى في شهر يونيو.. عمليات وقسطرة وشلل

شهد شهر يونيو حالة من الحزن داخل الوسط الفني بسبب إصابة عدد من نجوم الفن بأزمات صحية اضطرتهم للدخول للعناية المركزة لتلقي العلاج وإجراء بعض العمليات الجراحية لهم.

«الوطن» ترصد لكم الحالة الصحية لـ6 من نجوم الفن كما يلي:

حسام داغر خرج من العناية المركزة

علق الفنان حسام داغر على خروجه من العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وذلك بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال حسام داغر «أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد.. وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد.. وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد.. وأنا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد.. وانا الضال الذي هديته فلك الحمد.. لك الحمد كله ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وتابع: «الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».

لقاء سويدان تجري عملية جراحة

كما أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وهي بخير في الوقت الحالي، إذ أن العملية التي أجرتها تمت بنجاح، ووجهت الشكر للجمهور وذلك عبر تصريح خاص لـ «الوطن».

طارق عبد العزيز يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان طارق عبد العزيز الأيام الماضية لوعكة صحية مفاجأة، اضطرته لعمله عملية قسطرة، وتركيب دعامات في القلب.

وخرج عبد العزيز من المستشفى، وقرر استكمال العلاج بالمنزل، وحرص على شكر الأطباء عبر حسابه بـ«فيسبوك»، وكذلك الفنان محمد رياض، الذي وقف بجانبه طوال فترة مرضه.

محمد مهران يجري عملية جراحية

أما الفنان الشاب محمد مهران، فقد أجرى عملية جراحية «الإثنين» الماضي ، وتمت العملية بنجاح، ويخضع الآن لاستكمال العلاج في المستشفى.

أشرف مصيلحي يجري عملية جراحية

تعرض الفنان أشرف مصيلحي لوعكة صحية شديدة استدعت نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة لفترة قبل أن يخرج ليستكمل علاجه في منزله.

وكشفت زوجة الفنانة أشرف مصيلحي، المخرجة منال الصيفي عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق، لافتة إلى أنه أصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة.

أحمد إبراهيم يجري جلسات علاج طبيعي

كشف الفنان أحمد إبراهيم تطورات حالته الصحية، أنه تحسن خلال اليومين الماضيين، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يجري الآن جلسات علاج طبيعي، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن، مطالبا الجمهور بالدعاء له أن يعبر هذه الأزمة بالسلامة.

وكان إبراهيم قد أصيب بجلطة في المخ خلال الفترة القليلة الماضية، أدت إلى إصابته بشلل نصفي، واحتجازه بأحد المستشفيات في دولة الإمارات.