أسعار الذھب اليوم في الصاغة.. عيار 21 يسجل 2345 جنيهًا

استقر الذهب عالميا فوق 1960 دولارًا للأوقية اليوم، الجمعة، مدعومًا بضعف الدولار، وسجل الذهب عيار 24 سعر 2680 جنيها للبيع، و2668 جنيها للشراء، محليا.

سعر جرام الذھب عیار 24

وسجلت أسعار الذھب عيار 24 الیوم في مصر 2680 جنيها، و2668 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار21 بالمصنعية 2345 جنيهًا للبيع، مقابل 2335 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18

وسجل الذھب عيار 18 الیوم 2010 جنيهات للبيع، و2001 جنيهًا للشراء، ويعتبر هو أكثر العيار الأكثر تداولًا في محال الصاغة داخل محافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الیوم في مصر الجمعة 9-6-2023، الذي يزن 8 جرامات، خلال تعاملات صباح اليوم داخل الصاغة 18760 جنيهًا للبيع، و18680 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب عالميا

وأستقر الذهب فوق 1960 دولارًا للأوقية وكان في طريقه لإنهاء الأسبوع بارتفاع، مدعومًا بضعف الدولار حيث عززت زيادة مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتتوقع الأسواق تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، قبل استئناف دورة التضييق في يوليو.