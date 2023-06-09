أسعار الدواجن الیوم في الأسواق والمحلات.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار الدواجن الیوم في الأسواق والمحلات حالة من الاستقرار، وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة؛ ليصل إلى المستهلك في حدود الـ70 جنيهًا تقريبا، بعد تراجع 3 جنيهات تقريبًا مقارنة بالأيام الماضية، والتي صل السعر فيها إلى 73 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن البیضاء

وسجلت أسعار الدواجن البیضاء نحو 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة؛ لتصل إلى المواطن في حدود 70 جنيهًا، فيما سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم 68 جنيهًا فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءًا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

بلغت أسعار الكتاكيت نحو 11-12 جنيهًا للكتكوت الأبيض، وبلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 10-11 جنيهًا، ووصلت أسعار البيض اليوم وسجلت أسعار كيلو البانيه اليوم ليسجّل بداية من 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك.

أسعار البط الیوم

سجلت أسعار البط الیوم استقرارا كبيرا، وبلغ سعر البط الفرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه، ويتراوح سعر البط مسكوفي عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه، يتراوح سعر بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه، وسعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البط المسكوفى ما بين 99 و100 جنيه.