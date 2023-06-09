أسعار السمك اليوم الجمعة 9-6-2023 في مصر.. البلطي بـ75 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 9-6-2023 في مصر، وفق المعروض في الأسواق وبينها سوق العبور كالبلطي بأنواعه المختلفة، والمكرونة، والمرجان، والجمبري، والفيليه.

ويرجع ثبات أسعار السمك اليوم في مصر لتوافر المنتج في الأسواق، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، كما يلي.

أسعار السمك اليوم الجمعة 9-6-2023 في مصر

سعر كيلو بلطي: 73 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو بلطي 2: 70 إلى 72 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني: 20 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو فيليه بلطي: 40 إلى 200 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: 65 إلى 105 جنيهات.

سعر كيلو بياض أملس 1 بلدي: 60 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) : 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو قراميط - شيلان : 15 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو ثعابين: 50 إلى 250 جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: 60 إلى 90 جنيها.

سعر كيلو مكرونة مجمدة: 30 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا: 160 إلى 280 جنيه.

سعر كيلو قرش: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو كابوريا: 30 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو مرجان 2: 32 إلى 42 جنيها.

سعر كيلو مرجان مجمد: 20 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو بربون 2: 42 إلى 52 جنيها.

سعر كيلو بربون مجمد: 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو دنيس: 100 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2: 190 إلى 290 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2 مجمد: 100 إلى 250 جنيها.

سعر كيلو جمبري 3: 80 إلى 170 جنيها.

سعر كيلو بوري 1: 72 إلى 92 جنيها.

سعر كيلو بوري 2: 42 إلى 66 جنيها.

سعر كيلو مازليا - كشر: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو شعور: 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو وقار: 70 إلى 130 جنيها.

سعر كيلو قاروص - لوت: 60 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو سردين مجمد: 35 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو ماكريل مجمد: 55 إلى 75 جنيها.