أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة.. مستقرة

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بأنواعها المختلفة اليوم الجمعة 26- 5- 2023 استقرارا ملحوظا داخل الأسواق المحلية لوفرة المعروض منها، وتعتبر الأسماك أحد أهم أنواع الغذاء التي يعتمد عليها الكثير من المصريين في نظامهم الغذائي لجودة ومذاق لحومها.

أسعار السمك في مصر اليوم

وقال فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك شهدت استقراراً اليوم بالأسواق المحلية نتيجة لوفرة المعروض منها في ظل وجود طلب جيد علي الشراء، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 65 إلى 80 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 130 إلى 150 جنيها، وكيلو الجمبري الوسط ما بين 240 إلى 300 جنيه للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو قشر البياض ما بين 70 إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر الفيلية البلطي ما بين 40 إلى 200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي 1 ما بين 69 إلى 73 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري 1 ما بين 66 إلى 90 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح سعر سمك موسى ما بين 170 إلى 270 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 60 إلى 110 جنيهات للكيلو، والمكرونة الخليجي ما بين 50 إلى 70 جنيها، ويتراوح سعر كيلو السردين المجمد ما بين 30 إلى 60 جنيها للكيلو.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1 ما بين 270 إلى 370 جنيها، كما يتراوح سعر الجمبري 2 ما بين 160 إلى 260 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان 1 ما بين 45 إلى 65 جنيها حسب الحجم، كما يتراوح المرجان المجمد ما بين 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري 2 المجمد ما بين 100 إلى 250 جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 140 إلى 280 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 جنيه إلى 170 جنيها حسب الحجم والنوع.