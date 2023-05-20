عضو «شعبة الأسماك»: 10 جنيهات تراجعا في الأسعار اليوم.. والبلطي يسجل 66 جنيها

قال محمد كمال عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إن أسعار الأسماك تراجعت اليوم بنحو 10 جنيهات بالنسبة للسمك البلطي، وجميع الأسواق المصرية غنية بالعديد من أنواع الأسماك التي تختلف أسعارها حسب كل منطقة، متوقعا مزيد من التراجع الفترة المقبلة.

سعر البلطي اليوم

وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر سمك البلطي يتراوح اليوم ما بين 56 و66 جنيها فيما يتراوح سعر فليه البلطي ما بين 25 و80 جنيها، وقشر البياض ما بين 60 و75 جنيها، والثعابين يتراوح سعره ما بين 50 و100 جنيه.

سعر الكابوريا يصل إلى 120 جنيها

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن سعر المكرونة الخليجي يتراوح ما بين 60 و75 جنيها، والسبيط والكاليماري ما بين 120 و210 جنيهات، كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 30 و120 جنيها والدنيس يتراوح سعره ما بين 100 و140 جنيها، بينما يتراوح سعر الجمبري ما بين 160 و200 جنيه، والبوري يتراوح ما بين 44 و46 جنيها والسردين ما بين 30 و60 جنيها.