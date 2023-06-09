توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انتهاء العاصفة الترابية واستمرار الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسود فترة مستقرة وتشهد البلاد طقسا معتدلا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

وذكر خبراء الهيئة أن الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس الأيام المقبلة هي نشاط رياح ولكنها ستكون طبيعية لن تتخللها الرمال أو الأتربة كما حدث الأيام الماضية على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس السبت ستشهد أمطارا خفيفة بنسبة 20% فقط على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.