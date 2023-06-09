كل ما تريد معرفته عن شقق تعاونيات الإسكان.. اعرف موعد طرح كراسات الشروط

أيام قليلة ويبدأ حجز وحدات سكنية في عدة أماكن بالقاهرة، وفقًا لما كشفته هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، في بيان، بتسهيلات متعددة للمواطنين وراغبي الحجز.

وذكرت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، تفاصيل خاصة بـ الوحدات السكنية المقرر طرحها وبدء الحجز فيها.

كراسة الشروط الخاصة بوحدات هيئة تعاونيات الإسكان

ومن المقرر أن يتم بيع كراسة الشروط للاطلاع على كافة الشروط التفاصيل والمبالغ المالية الخاصة بطرح الوحدات السكنية، بداية من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو، وذلك بمقابل مادي قدره 300 جنيه، ويستمر ذلك حتى الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

أماكن طرح وحدات سكنية

لؤلؤة القاهرة الجديدة

لؤلؤة أكتوبر

لؤلؤة بدر

لؤلؤة العاشر من رمضان

وأعلنت هيئة التعاونيات، طرح الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 95 مترا مربعا حتى 135 مترا مربعا، ويمكن السداد على 10 سنوات، وفي حالة السداد كاش سيتمتع المتقدم بخصم قدره 20%.

وسيتم تسليم الشقق للفائزين في شهر يوليو من العام المقبل 2024.

موعد إجراء قرعة وحدات هيئة تعاونيات الإسكان والبناء

ويأتي موعد إجراء القرعة العلنية بين المواطنين المتقدمين لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة على النحو التالي:

- قرعة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة ستكون يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان ستكون يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وتجرى القرعة لكل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة في (3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر).