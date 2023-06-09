600 ألف جنيه.. حصيلة إيرادات 9 أفلام بالسينما خلال يوم واحد

سجلت إجمالي إيرادات الأفلام الـ 9 التي تعرض حاليًا في السينما، مبلغ 603 آلاف و158جنيها وذلك عن يوم أمس الخميس، وجاء في المركز الأول من حيث قائمة الإيرادات اليومية فيلم شوجر دادي بمبلغ 263 ألف و16 جنيها، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومي الغيطي وفرح الزاهد ومصطفى غريب ومحمد محمود، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المراكز الأول في قائمة الإيرادات اليومية

وفي المركز الثاني من حيث الإيرادات اليومية، جاء فيلم يوم 13، بإيرادات 176 ألف و295 جنيها في شباك تذاكر الخميس، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفي المركز الثالث جاء فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع بإيرادات 66 ألف و185 جنيها.

قائمة إيرادات

وجاء أحمد الفيشاوي في المركز الرابع بفيلم رهبة، بإيرادات 45 ألف و71 جنيها، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر بإيرادات 41 ألف و850 جنيها.

وفي المركز السادس جاءت إيرادات فيلم 19بـمبلغ 5 آلاف و90 جنيه، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، وفي المركز السابع فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات 4 آلاف و700 جنيه، بطولة شيكو ورحمة أحمد وصبري فواز.

أخر القائمة

وفي آخر قائمة الإيرادات اليومية، جاء فيلم مغامرات كوكو بإيرادات 710 جنيهات، بطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وفيلم ساعة إجابة بإيرادات 241 جنيها، بطولة غادة عادل وشريف سلامة، الأمر الذي يهدد برفعهما من السينمات لضعف الإيرادات.