ملتقى توظيفي غدا بمحافظة الجيزة.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة عن ملتقى توظيفي بمقره، بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم بابا جونز، يوم الأحد الموافق 11-6-2023، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

تفاصيل ملتقى توظيف الجيزة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل ملتقى التوظيف من حيث التخصصات المطلوبة من حيث التخصصات ومميزات العمل.

الوظائف المطلوبة وشروطها

- مدير مطعم

- مساعد مدير مطعم

- مشرف مطعم.

ويشترط في الوظائف السابقة ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا، ولديه خبرة في مجال الفاست فود.

- عضو فريق

- طباخ

- ويتر

- كول سنتر

ويشترط في تلك الوظائف ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامان سواء خبرة أو بدون خبرة.

مميزات العمل

- تأمين اجتماعي

- تأمين صحي

- تأمين على الحياة

- حوافز شهرية

- تبس فري

- عقد عمل

- فرض للترقيات على الوظائف الإدارية

- التدريب على سيستم بابا جونز العالمي

- سكن للمغتربين

- زي موحد.

كيفية التقدم للوظائف

لمن يرغب التقدم لتلك الوظائف عليه الحضور لمقر الجهاز وعنوانه 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.