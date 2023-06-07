كم يبلغ عائد وديعة الأسبوع من البنك الأهلي؟.. الحد الأدنى 100 ألف جنيه

يوفر البنك الأهلي المصري ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، وودائع ذات دوريات عائد متنوعة، ومدد مختلفة، من بينهم وديعة الأسبوع، وهو ما نرصده حسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

ويقدم البنك الأهلي المصري وديعة الأسبوع، بحد أدنى 100 ألف جنيه، وفقا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

سعر العائد لوديعة الأسبوع

وبالنسبة لسعر العائد لوديعة الأسبوع يكون 5%، ويوفر البنك أيضًا وديعة الـ15 يومًا، بنفس العائد وكذلك للأقل من الشهر، ويكون الحد الأدنى لفتح الوديعة أيضًا 100 ألف جنيه.

بينما يكون الحد الأدنى للمدد الأكثر من شهر، بألف جنيه مصري، إذ أن وديعة الشهر والأقل من شهرين، يحصل صاحبها على عائد 6.50%، ونفس العائد على وديعة الشهرين والأقل من 3 أشهر، ويصرف في نهاية المدة.

ودائع البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري، الودائع التي يصرف عائدها في نهاية المدة بداية من أسبوع وحتى 7 سنوات، ويكون العائد على الـ7 سنوات فأكثر 6.75%، ويمكن الاقتراض بضمانها وفقًا للقواعد، ويوفر البنك أيضًا اصدارها بالعملات الأجنبية.