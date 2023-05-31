إيجيبت جولد بالعبور إحدى بدائل الثانوية العامة.. تعليم وتوظيف ومرتبات

مدرسة إيجيبت جولد «الحلي والمجوهرات» بالعبور في محافظة القليوبية، إحدى المدارس التي تُعد من أهم بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الإعدادية وهي تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتعاون مع كبرى شركات صناعة المجوهرات والذهب، وتشهد إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كونها توفر فرصة عمل خلال الدراسة والتعليم من خلال التدريب في الشركة التابع لها المدرسة بمقابل مادي للطلاب طوال الدراسة بجانب مميزات أخرى.

تستعرض «الوطن» مميزات الالتحاق بمدرسة إيجيبت جولة بالعبور «مدرسة الحلي والمجوهرات» أحد أبرز بدائل الثانوية العامة 2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من ابناء القليوبية ومحافظات القاهرة الكبرى ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي دشنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات الأخيرة.

معلومات عن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

وأوضح الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بمحافظة القليوبية، لـ«الوطن»، بعض المعلومات عن مدرسة إيجيبت جولد «الحلي والمجوهرات بالعبور» كالتالي:

- المدرسة ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي الوحيدة من نوعها في مصر وتتبع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- توفر المدرسة وظائف بعد التخرج وتوفر فرص عمل في سوق العمل المصرية والخارجية.

- خلال الدراسة يحصل الطالب والطالبة على بدل تدريب داخل مصانع الشركة المشرفة على المدرسة.

- توفر المدرسية مزايا الدراسة المجانية.

- تخدم سوق العمل بالشراكة مع مستثمرين ورجال أعمال وشركات متخصصة.

- تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والقليوبية والجيزة.

- مقرها العبور بجوار المنطقة الصناعية.

- الدراسة يومات نظري و4 عملي في ورش أحد المصانع الكبرى.

- مكافأة شهرية تصل 700 جنيه للطالب أو الطلبة طوال فترة الدراسة.

- تتيح دراسة صناعة الذهب والحلي والمجوهرات ومنهجها قائم على العلوم الأساسي العلوم الفنية والتدريب بالشركات الكبرى.

شروط الالتحاق في مدرسة إيجيبت جولد أبرز بدائل الثانوية العامة بالقليوبية

أوضح مدير التعليم الفني بالقليوبية أن مدرسة إيجيبت جولد «الحلي والموجوهرات» بالعبور تقبل الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بحد أدنى يصل 220 درجة، ولكن وضعت الوزارة لها عددا من الشروط للقبول بها من خلال اجتياز اختبارات وكشف طبي ومقابلة شخصية وترتيب المتقدمين بالأعلى مجموعا نظرا لتزايد القبول بالمدرسة.

وأوضح أن الشروط الأساسية للقبول بالمدرسة منها :

- الحصول على الشهادة الإعدادية 2023 طبقا للتنسيق من الوزارة والذي كان في حدود 220 درجة العام الماضي.

- اللياقة الطبية واجتياز الكشف الطبي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وعمره 18 عاما وأحد أبناء محافظات القاهرة الكبرى القليوبية والجيزة والقليوبية.

- الالتزام بتقديم أوراق ملف التقدم ومنها الشهادة الدراسية للإعدادية وبيان نجاح من المديرية بالدرجات وشهادة الميلاد والشهادة الطبية من التامين الصحي والصور الشخصية وملء طلب الالتحاق ويتم تقديمها يوم الاختبارات.