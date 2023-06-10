نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. «تخلص من التوتر والقلق»

قدّم الدكتور أحمد عبدالرشيد، وكيل كلية التربية جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، وأستاذ المناهج وطرق التدريس، عدداً من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، أولها المذاكرة وفقاً لجدول لمراجعة المقررات الدراسية، فينبغي على كل طالب وطالبة أن يُعد جدولاً يساعده على ترتيب التوقيتات الزمنية لمراجعة موضوعات المقررات الدراسية المختلفة، الأمر الذي يُساعدهم على الشعور بالاطمئنان وتقليل حدة التوتر والقلق، نظراً لأن عقل المتعلم اعتاد على ترتيب المذاكرة وفقاً لهذه التوقيتات الزمنية.

المذاكرة في مكان هادئ بعيداً

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أنه يجب المذاكرة في المنزل في مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء، فينبغي على الطلاب أن يعتادوا على المذاكرة ومراجعة دروسهم في المنزل في مكان هادئ بعيداً عن أي مشتتات أو ضوضاء قد تؤثر على مستوى الفهم والاستيعاب لديهم، مما يساعد على تقليل الجهد المبذول والوقت اللازم لترتيب الأفكار والمعلومات في عقل المتعلم أثناء المذاكرة.

وشدد أستاذ المناهج وطرق التدريس، على الانتظام في أوقات النوم والراحة والابتعاد عن السهر، مؤكداً أنه يجب على الطلاب الحصول على قدر كافي من النوم والراحة لا يقل عن 8 ساعات يومياً، وأن يعتادوا على النوم ليلاً والاستيقاظ مبكراً حتى يعتاد العقل على التركيز بدرجة كبيرة خلال فترة الصباح، ومن ثم زيادة نسبة التركيز لدى الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات باللجان المختلفة، مع الإبتعاد نهائياً عن السهر لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية على الطالب أثناء المذاكرة وأيضاً أثناء تأدية الامتحانات.

تقليل أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، على ضرورة تقليل أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء فترة المذاكرة ومراجعة الدروس، حتى لا يكون هناك مشتتات تحول دون تركيز الطالب أثناء مراجعة الدروس والمقررات المختلفة، فضلاً عن الاهتمام بتناول الغذاء الصحي وشرب المياه والسوائل التي تساعد على زيادة نسبة التركيز أثناء المذاكرة مثل الأسماك والفواكه والمكسرات، مع الإكثار من شرب المياه والعصائر والسوائل، والابتعاد نهائياً عن تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون فتؤدي إلى الشعور بالكسل والخمول ونقص الدافعية للانجاز لدى الطلاب.

وشدد على ضرورة الحصول على فترات من الراحة أثناء المذاكرة ومراجعة الدروس بما يساعد المخ في تنظيم وترتيب الأفكار أثناء فترة المذاكرة وذلك من خلال الحصول على فترات راحة تتراوح من «10 إلى 15» دقيقة عقب مراجعة كل درس أو موضوع في المقرر الدراسي، حتى يكون هناك فرصة كافية للمخ لتنظيم ما تم اكتسابه ومراجعته من معلومات وربطه بما سبق من معلومات أخرى، كي يسهل استدعائها أثناء تأدية الامتحان.

ونوه أستاذ المناهج إلى ضرورة حل أكبر قدر ممكن من نماذج امتحانات الثانوية العامة للأعوام السابقة وفقاً للزمن المحدد لكل اختبار، للتدريب على ضبط النفس عند تأدية الامتحانات داخل اللجان الامتحانية المختلفة.