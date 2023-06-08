حرائق كندا تزيد عدد المرضى في مستشفيات نيويورك.. مستمرة لنهاية الأسبوع

شهد العالم، خلال الساعات الماضية كارثة طبيعية، تسببت في تلوث الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، إذ أدت حرائق كندا التي امتدت لعدد كبير من الغابات، إلى انتشار سحابة كثيفة من الدخان غطت جميع معالم مدينة نيويورك، وحذّرت 13 ولاية أمريكية على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل منازلهم.

حرائق كندا تتسبب في توقف حركة الطيران

وحسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، فإنّ حرائق كندا تسببت في بطء حركة الطيران، وانعدام الرؤية خلال اليوم، نتيجة تغطية الضباب الأصفر الكثيف شمال شرق أمريكا وتحديدا بمدينة نيويورك، وأجزاء من بنسلفانيا ونيوجيرسي.

كما تدهورت جودة الهواء في ولاية كارولينا الشمالية وإنديانا، وهي الأسوأ منذ أكثر من 20 عاما، ودعت السلطات الأمريكية الملايين من المواطنين بارتداء الأقنعة N95 حفاظًا على سلامتهم من تلوث الهواء.

Smoke from the Canadian wildfires is having this impact on the George Washington Bridge that connects New Jersey to New York City.pic.twitter.com/Crb04G1U85 — JON DEE (JonDee.com) (@JonDeeOz) June 8, 2023

حرائق كندا

وكشف نظام المستشفيات العامة في مدينة نيويورك، صباح اليوم، عن أنه شهد زيادة ملحوظة في المرضى الذين يعانون من مخاوف في الجهاز التنفسي بسبب الهواء المليء بالدخان الناتج عن حرائق كندا.

وقال المتحدث باسم المستشفى العام كريستوفر ميلر في بيان، إنّ أقسام الطوارئ في مدينة نيويورك، أنّ المستشفيات شهدت زيادة في المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالدخان نتيجة ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الغلاف الجوي. جراء حرائق كندا التي أثرت بشكل كبير على أمريكا، حسبما ذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وأعلن مسؤولو الأرصاد الجوية، استمرار الظروف الدخانية الخطيرة حتى عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر إجلاء أكثر من 15 ألف مقيم في المقاطعة كيبيك الكندية، إذ أنها أكثر المقاطعات التى تعرضت لنحو 150 حريقًا، كما أنّ حرائق كندا أحرقت أكثر من 3.8 مليون هكتار من الغابات في مناطق عدة بالبلاد، وهي بمثابة 12 ضعف متوسط 10 سنوات لهذا الوقت من العام.