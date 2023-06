حرائق كندا تزيد عدد المرضى في مستشفيات نيويورك.. مستمرة لنهاية الأسبوع

شهد العالم، خلال الساعات الماضية كارثة طبيعية، تسببت في تلوث الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، إذ أدت حرائق كندا التي امتدت لعدد كبير من الغابات، إلى انتشار سحابة كثيفة من الدخان غطت جميع معالم مدينة نيويورك، وحذّرت 13 ولاية أمريكية على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل منازلهم.

New York's sky turns hues of orange following eruption of wildfires in #Canada Discover more global news https://t.co/r9oCuz5tgm #CanadaWildfires #NewYorkCity pic.twitter.com/tZWdKmBrs8

وحسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، فإنّ حرائق كندا تسببت في بطء حركة الطيران، وانعدام الرؤية خلال اليوم، نتيجة تغطية الضباب الأصفر الكثيف شمال شرق أمريكا وتحديدا بمدينة نيويورك، وأجزاء من بنسلفانيا ونيوجيرسي.

كما تدهورت جودة الهواء في ولاية كارولينا الشمالية وإنديانا، وهي الأسوأ منذ أكثر من 20 عاما، ودعت السلطات الأمريكية الملايين من المواطنين بارتداء الأقنعة N95 حفاظًا على سلامتهم من تلوث الهواء.

Smoke from the Canadian wildfires is having this impact on the George Washington Bridge that connects New Jersey to New York City.pic.twitter.com/Crb04G1U85