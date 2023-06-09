«الناظر» لمرضى الحساسية: احذروا استنشاق الأتربة وتحصنوا من الخماسين بارتداء الكمامات

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنَّه في ظل التقلبات الجوية، على المصريين الالتزام بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية أولاً بأول، لمعرفة التوقعات وطقس الغد، مشددًا على أنَّه من الضروري التعامل مع اليوم بيومه، للتحوط من التقلبات الجوية.

الناظر: نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الإعياء من تقلبات الجو

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» تقديم الإعلامي محمد الباز على شاشة النهار، أنَّ تطورات الطقس تتطلب أخذ الاحتياطات الطبية بجانب المتابعة اليومية، وأهمها على الإطلاق في هذا الجو المترب، ارتداء الكمامة لمنع استنشاق الأتربة خاصةً لمرضى الحساسية والتغطية جيدا، وعدم تعريض الجلد للرياح المحملة بالغبار أو التراب.

احذر مرضى الحساسية من استنشاق الأتربة وعليهم ارتداء الكمامات

تابع استشاري الأمراض الجلدية، أنَّ الأتربة المثارة في الجو نتيجة رياح الخماسين خلال فصل الربيع يتضرر منها بشدة كل من يعاني من حساسية في الصدر أو الجيوب الأنفية أو العيون وغيره، مؤكدًا على أنَّ ارتداء الكمامة فلتر ينقي الهواء المستنشق ويحمي من الأتربة، بجانب أهمية إغلاق النوافذ جيدًا وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصةً خلال فترة الظهيرة، تزامناً مع ارتفاع درجاتها أعلى من 37 درجة مئوية.

حافظوا على سلامة وصحة الجسد والمناعة

وقال: «إذا كنت مضطر للسير خلال فترة الظهيرة عليكم بالآتي، ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لعكس الحرارة، وحمل شمسية أو لبس كاب على الرأس، وشرب الكثير من المياه، والإكثار من تناول السلطة الخضراء الغنية بالفيتامينات والمعادن، والنوم المنتظم ليلاً من 8 لـ 9 ساعات».

الحفاظ على التغذية السلمية وتجنب الأطعمة الآتية

أشار إلى ما أثبتته الدراسات العلمية من التأثير الضار للتقلبات الجوية على الجهاز المناعي وأنها تضعفه، ما يترتب عليه القابلية للإصابة بالأمراض الفيروسية، موصياً بضرورة تناول كميات كبيرة من السلطة الخضراء ليمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الأساسية وزيادة المناعة التي يحتاجها، وهي مفيدة لسلامة الجسم والمناعة والذاكرة والقلب وكل أعضاء الجسم، حتى الجلد الجهاز المناعي الأول، مع الابتعاد عن تناول الحلويات والسكريات عالية السعرات واستبدالها بالفواكة التي تحتوى على كميات مياه وألياف عالية مثل البطيخ والشمام، والبعد عن المسبكات والأكلات الدسمة وجميع أنواع الطعام عالي السعرات والدهون واستبدالها بالوجبات الخفيفة والمسلوقة.