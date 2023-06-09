عضو بـ«النواب» لرانيا هاشم: التعليم لابد أن يكون أولوية في المجتمع

‏قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التعليم لابد وأن يكون أولوية في أي مجتمع، مشيرة إلى أنهم خلال الفترة الماضية ناقشوا الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم و الموازنة الجديدة والتي قد زادت بالفعل خلال العام المالي 2023/2024.

كليب: زيادة نسبة الأموال المخصصة للتعليم في الموازنة الجديدة

وأضافت «كليب» خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة»، وتقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالرغم من زيادة نسبة الأموال المخصصة للتعليم في الموازنة الجديدة، إلا أنه لا يزال يوجد هناك مشاكل عدة، حيث أن التعليم لم يصل للنسبة الدستورية المتفق عليها للإنفاق على التعليم.

وأوضحت أنه للوصول للنسبة المؤية المنصوص عليها في الدستور فقد عملت التنسيقية على توفير وسائل وبدائل مساعدة لموازنة الدولة للإنفاق على التعليم، وجاءت التوصيات بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، مع توفير أفكار ومقترحات قدمت من مجلس النواب لوزارة التربية والتعليم من أجل توفير موارد مالية كبرى للوزارة.

وأكدت أنه في هذا السياق فقد جاءت التوصية بأن يتم استحداث وحدة في وزارة التربية والتعليم لتكون معنية بدراسة الوضع الاقتصادي للوزارة، وإدارة موارد الوزارة واتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بالوزارة وهذا لن يتعارض مع عمل الوزارة.