آخر استعدادات «التعليم» لامتحانات الثانوية العامة.. كاميرات مراقبة باللجان

قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تفاعلت مع الرأي العام للإجابة عن الاستفسارات كلها لاطمئنان أولياء الأمور على كل تفصيلة من تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

فيديو عن ملء بيانات الطلاب

وأضاف «زلط»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى طرح فيديو به كل التفاصيل والإرشادات المتعلقة بملء بيانات الطالب على ورقة الإجابة الخاصة بـ «البابل شيت» وورقة الأسئلة المقالية وكتابة رقم جلوسه ويظلله، خاصة أنه من المفترض أن يظلل بالإجابة بقلم جاف، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يضع علامة «إكس».

ولفت إلى أن هناك جهوداً مبذولة للاستعدادات النهائية في اللجان والإجراءات المتعلقة بانتظام الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات هذا العام ستشهد توفير كل سبل الراحة للطلاب، ومن ضمن الإجراءات التي جرى اتباعها هو مراجعة الصيانة الشاملة لكل اللجان الخاصة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه يجب على الطلاب التعاون مع المنظمين بلجان الامتحانات في التفتيش الذي سيتم للتأكد من عدم دخول أي أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية داخل اللجان، وهذه نقطة مهمة وسيتم التشديد عليها قبل الدخول باللجان.

الممنوعات داخل اللجان

ولفت إلى أن هناك قراراً بعدم دخول المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بهواتف المحمول داخل اللجان، على أن يتركوها خارجها حتى الانتهاء من الامتحان، والحرص على عدم وُجود أي ولي أمر في الحرم الخاص بلجان الامتحان بالمدارس، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان لرصد أي حالة متعلقة بالغش سواء العادي أو الإلكتروني.