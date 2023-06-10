نصائح بيطرية لمشروع تربية أرانب ناجح.. لحوم واستثمار

يميل هواة الحيوانات الأليفة لاقتناء الأرانب، ربما لسهولة تربيتها ولقلة التكاليف المطلوبة لقنيّتها، بالإضافة إلى توفير مصدر غذائي للبروتين من اللحوم من خلالها كمشروع منزلي ناجح فضلا عن تحقيق أرباح منها في حال بيع الفائض من الأرانب بعد تحقيق الكفاية الذاتية.

وفي هذا الصدد تستعرض الوطن بعض النقاط المهمة لإنجاح المشروع، وفقا لما قالته الدكتورة سمر عبد الرحمن الطبيبة البيطرية في تصريحات لـ«الوطن»، مشددة على أنها مشروع استثماري مربح.

تشير الطبيبة البيطرية إلى ضرورة اتباع عدة نقاط هامة لإنجاح مشروع تربية الأرانب في المنزل، وهي كالتالي:

- يجب اختيار أرانب للتربية خالية من الأمراض، وذلك بعرضها على الطبيب البيطري أو ملاحظتها جيدًا عند الشراء، لتجنب الخسارة من وفاتها وضمان انتاج سلالات جيدة تستمر في الإنتاج وبالتالي تحقيق النجاح للمشروع.

- يجب الابتعاد عن الأرانب البدينة أو التي قد يلاحظ بها تشوهات.

- في حالة بيع الإنتاج من صغار ومواليد الأرانب، لا يجب بيعها قبل عمر شهرين، وذلك لأن أوزانها تكون في هذا التوقيت قليلة وبالتالي لا تحقق الربح المرغوب فيه.

- يجب تجنب شراء الأرانب الكسولة أو التي تظهر عليها الخمول والكسل، حيث قد تكون مصابة بأمراض.

- يجب عزل الأرانب المريضة أو التي بها شك عن سلامتها، كي لا تنقل للأرانب الأخرى العدوى.

تضيف الدكتورة البيطرية سمر عبد الرحمن في حديثها حول تربية الأرانب بالمنزل أنه يمكن تلقيحها وتطعيمها وتغذيتها باتباع عدة أمور. وتشير إلى عدة نقاط هامة يجب مراعاتها قبل إتمام عملية التلقيح، كما يلي:

- يجب تصويم الأرنبة الأنثى لمدة 5 ساعات قبل التلقيح، فيما يتم تصويم الذكر لمدة ساعتين قبل التلقيح لتحقيق أعلى كفاءة أثناء إتمام التلقيح، مع تجنب تلقيح الأناث المصابة بالتهاب رحم كي لا تنتقل العدوى للآخريات.

- يجب حقن الأرانب الإناث في حال رفضها التلقيح وذلك قبل العملية بيومين بفيتامين هـ بالإضافة إلى حقنها في العضل بالسيلينيوم بمقدار نصف سم، ويمكن توفير الفيتامين بودر أو سائل في الماء.

- يجب إضافة ثنائي فوسفات الكالسيوم إلى طعام الأرانب بمقدار جرام لكل 2 كيلو جرام علف وتقدم مرتين أسبوعيًا كوجبة للأرانب، مع ضرورة استخدام علف من نوع جيد ومضمون بالأسواق.

- يجب الحفاظ على جسم الأرانب ومتابعة أوزانها لتكون مثالية، مع مراعاة عدم إزعاج الأرانب الإناث أثناء نقلها للذكور أثناء التلقيح، ويجب تنشيط فتحة الحيا بواسطة ريشة نظيفة قبل التلقيح.

- يجب تجنب إعطاء الإيفو ماك قبل عملية التلقيح كونه يقلل نسبة الإخصاب الناجح للبويضة في الأنثى الأرنب، مع مراعاة توفير الإضاءة لمدة 14 ساعة في تربية الأرانب.

- يجب تجنب التلقيح في الأوقات التي ترتفع خلالها درجات الحرارة، واختيار التوقيتات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، ويجب التأكيد على تلقيح الإنثى مرتين متتاليتين من نفس الذكر بفارق 4 ساعات بين العملية الأولى والثانية لضمان حدوث التلقيح.

كما يجب تجنب تلقيح الأنثى قبل مرور 12 يومًا من آخر عملية لأنه يضر بالأجنة من الأرانب.

وبالتالي، يمكن تحقيق مشروع تربية الأرانب بنجاح عن طريق اتباع هذه الإرشادات والتوصيات الهامة التي تساعد على تحسين صحة وإنتاجية الأرانب.

تطعيم ووقاية الأرانب:

وتوضح أهمية تطعيم ووقاية الأرانب، لافتة إلى تطعيمها من التطعيم ضد النفاح والكولستريديا قبل الفطام، وضد مرض النزف الدموي والتطعيم ضد التسمم بمتابعة إرشادات الطبيب البيطري لضمان تحقيق النجاح للمشروع والحصول على انتاج أرانب جيدة السلالات.

استثمار الأرانب والأرباح

وأشارت الدكتورة سمر إلى أن سعر الكيلو من الأرانب يتراوح ما بين 80 جنيها وحتى 100 جنيها ويمكن بيعها في الاسواق أو للتجار أو المستهلكين الصغار أو حتى مريدو تربية الأرانب وبذلك يمكن تحقيق ربح في حالة البيع وكذلك تحقيق كفاية من اللحوم.