عاجل.. الوداد يجهز مفاجأة للأهلي قبل ساعات من النهائي الأفريقي

كشفت تقارير مغربية، عن مفاجآت في قائمة فريق الوداد قبل مواجهة النادي الأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس.

وبحسب موقع «le sport 360» المغربي، فإن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد، استقر على قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

قائمة الوداد للقاء الأهلي

قائمة الوداد أمام الأهلي وجاءت قائمة الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع - طه موريد- يانيس حنين

خط الدفاع: أيوب العملود - حسين بن عيادة - حمزة أيت علال - يحيى الندراني - أمين أبو الفتح - أمين فرحان - يحيى عطية الله - آرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - همام باعوش - رضا الجعدي - أيمن الحسوني - إسماعيل المترجي

خط الهجوم: مؤيد اللافي - سيف الدين بوهرة - بديع أووك - هشام بوسفيان - سامبو جونيور - محمد أوناجم - حميد أحداد - زهير المترجي.

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