سيولة مرورية بميدان الرماية رغم الغلق الجزئي بتقاطع شارعي الأهرام والأشول

تشهد منطقة محيط ميدان الرماية سيولة مرورية رغم إجراء أجهزة محافظة الجيزة غلق جزئي مع الساعات الاولى من صباح اليوم بالتنسيق مع إدارة المرور لشارع الأهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء «جهد 11» لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الخامسة

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها أن الأعمال تتم على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية لمدة يومين، بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح غدا السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة بالمنطقة

وتابع حي الهرم برئاسة المهندس طه عبد الصادق بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأعمال التي تتم بالمنطقة الواقعة بنطاق الحي والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال، إضافة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والتي قامت بدورها بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال، وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.