تفاصيل طقس الأسبوع: موجة حارة تضرب البلاد ونشاط للرياح وأمطار متفرقة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي والتوصيات الزراعية المرتبطة بحالة الطقس، متوقعاً أنَّ تبدأ موجة جديدة شديدة الحرارة بداية من الجمعة المقبل مع استمرار للنشاط المتقطع للرياح دون أن تحمل رمال أو أتربة.

وأكّد أنَّ البلاد تشهد بدايةً من اليوم السبت انفراجه في درجات الحرارة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات تصل إلى 5 درجات مئوية، على محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وكذلك محافظات شمال الصعيد.

سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد

وتابع أنَّ البلاد تشهد أيضًا استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد وتكون في معدلات ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، ثم ارتفاعاً في درجات الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد من محافظة بني سويف وحتى أسوان، مع توقعات بسقوط أمطار يوم الثلاثاء المقبل وتتركز على مناطق متفرقة في محافظات الوجه البحري والساحل الشمالي وشمال سيناء.

ارتداء أغطية الرأس فاتحة اللون وتناول السوائل بشكل متكرر

ولفت إلى أهمية الحفاظ على السلامة الشخصية بتقليل التعرض لأشعة الشم بشكل مباشر خاصة خلال فترات الظهيرة وارتداء أغطية الرأس فاتحة اللون وتناول السوائل بشكل متكرر.

ووجه «فهيم» عدداً من النصائح لفترة ما بعد ارتفاع درجة الحرارة عقب انتهاء الموجه الحارة بتقريب فترات ري الزراعات القائمة، والابتعاد عن الري وقت الظهيرة مع إضافة «الفولفيك ونترات الماغنسيوم» كإضافات رئيسية مع مياه الري، مع ضرورة الاستعداد لأضرار أشعة الشمس على ثمار المانجو والزيتون والموالح والرمان مع أهمية الرش بـ«سيلكات البوتاسيوم والجير المخفف والألمونيوم».

وأكّد ضرورة الرش بـ«سيلكات البوتاسيوم فوسفيت» اليوم السبت على محاصيل الخضر، مع مراقبة ظهور الحشرات أو الأمراض التي تظهر نتيجة الحرارة العالية الرطبة.