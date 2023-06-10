«Spider-Man: Across the Spider-Verse» يتصدر الإيرادات بـ257 مليون دولار

تصدر فيلم الرسوم المتحركة «Spider-Man: Across the Spider-Verse» شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول بالسينمات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق الفيلم 257.9 مليون دولار، من بينهم 170 مليون دولار محليا و87.9 مليون دولار عالميا، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وتراجع فيلم The Little Mermaid إلى المركز الثاني في أسبوعه الثاني في قائمة الإيرادات، محققًا 60 مليون دولار ليرتفع الإجمالي المحلي لـ 206 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية فوصلت لـ 347 مليون دولار، بينما حقق فيلم الرعب «The Boogeyman» في أسبوعه الأول بالسينمات إيرادات بلغت 17.8 مليون دولار محليا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار خارجيا، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 25.3 مليون دولار.

«Fast X» يتراجع إلى الخامس في شباك الإيرادات

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بـ15 مليون دولار، والذي حقق على 5 أسابيع إيرادات تجاوزت الـ787 مليون دولار، بينما تراجع فيلم Fast X من المركز الثاني إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 13 مليون دولار بينما وصل الإجمالي لـ618 مليون دولار.