بدء تجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر بمنى

بدأت بعثة حج القرعة المصرية، برفع درجة الاستعداد لتجهيز مخيمات حجاج القرعة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وزيادة المساحة المخصصة للحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات للحجاج للتيسير عليهم فى آداء مناسك الحج.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

تجهيز مخيمات الحجيج بمكيفات

كما تم تجهيز مخيمات الحجيج بمكيفات لمواجهة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونجحت بعثة القرعة هذا العام في الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة.

ويتم متابعة خطوط سير الحافلات خلال تصعيد الحجاج من خلال غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة.

متابعة جميع الخدمات على مدار الساعة

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.