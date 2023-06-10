القاهرة تستعيد مظهرها الحضاري: تطوير 7 مناطق وإطلاق مشروعات خضراء

شهدت محافظة القاهرة، إطلاق العديد من المشروعات التنموية والخدمية من أجل خدمة أفضل للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكان أبرزها مخطط تطوير عدة مناطق غير مخططة بقلب العاصمة وهي منطقة كورنيش النيل بحي الساحل على مساحة 154.5 فدان، ومنطقة كوبري الليمون، ومنطقة ميدان رمسيس، ومنطقة السبتية على مساحة 14.62 فدان، كورنيش النيل بالمعادي، حي دار السلام، ومنطقة أثر النبي بمساحة 1642 فدان، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على أي مظاهر عشوائية واستعادة المظهر التاريخي والعمراني للعاصمة.

المشروعات الخضراء لتحقيق نظام بيئي مستدام

كما انطلقت الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض محافظة القاهرة، وذلك في إطار المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

منافذ السلع للتخفيف عن المواطنين

وبالتزامن مع التطوير العمراني، كان هناك اتجاهًا آخر من مظاهر التطوير وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في القاهرة، من خلال التوسع في إقامة منافذ السلع لمواجهة جشع التجار؛ وفق توجيهات رئيس الجمهورية، إذ جرى افتتاح أكثر من 2100 منفذ بيع ثابت ومتحرك، علاوة على افتتاح أكثر من 100 منفذ بيع آخر، وتقوم المحافظة بإقامة تلك المنافذ بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

60 ألف متطوع ضمن مبادرة «كتف في كتف»

كما حظيت العاصمة بمبادرة «كتف في كتف» ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وتعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بمشاركة 34 كيانا تنمويا، يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وأيضًا من مظاهر التطوير التي شهدتها العاصمة، تمكن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من استرداد أكثر من 600 ألف متر مربع تعديات على أملاك الدولة، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لإعلاء كلمة القانون والتصدي للتعديات على أراضي الدولة، كما تشهد القاهرة حاليا المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات.