أفلام عيد الأضحى 2023 تجمع بين الكوميديا والأكشن والرومانسية

تضم قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، مجموعة من الأفلام المميزة التي تضم عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات، وتتنوع ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، ومازال غالبيتها يخضع لتصوير مشاهده بشكل مكثف، أملًا في الانتهاء منها ومن اللمسات النهائية التي تتعلق بالمونتاج والمكساج.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

مستر إكس

ينافس في أفلام عيد الأضحى 2023 الفنان أحمد فهمي من خلال فيلم «مستر إكس» ويشارك في بطولته هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة أس أس، رحاب الجمل، محمود حافظ، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا.

ع الزيرو

كما تضم قائمة أفلام عيد الأضحى، فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، ويجمعه لأول مرة مع الفنانة نيللي كريم، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، وتدور أحداثه في إطار ملئ بالأكشن والإثارة والتشويق.

بيت الروبي

الفنان كريم عبدالعزيز، يقود بطولة فيلم «بيت الروبي»، ولم يُعلن صناعه عن إعلانه بشكل رسمي في عيد الأضحى حتى الآن والاكتفاء بمقولة إنه سيكون في صيف 2023، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، نور اللبنانية، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

البعبع

وينافس أمير كرارة وياسمين صبري، بفيلم «البعبع» ويشاركهما البطولة باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي ملئ بالأكشن والتشويق.

تاج

كما ينافس تامر حسني، بفيلم «تاج» وهو من تأليفه، وإخراج سارة وفيق، بطولة دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، ويتضمن عدد من الأغنيات.