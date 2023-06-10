جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم.. تنطلق بعد يومين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، موضحًا أنّها ستبدأ يوم 12 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة إلى المجموع، وهي مواد الاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ الامتحانات سيتخللها 5 أيام إجازة عيد الأضحى، بداية من 27 يونيو حتى 1 يوليو، ليتمّ استكمالها مرة أخرى.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي علوم، على النحو الآتية:

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023 مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023 اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023 الكيمياء لطلاب الشعبة العلمي.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023 بمادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023 اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023 الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023 مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم.