الجروح وبقايا الأطعمة أبرز أسباب مهاجمة القرش للإنسان.. اعرف طرق الإفلات

أسماك القرش لا تستهدف الإنسان بالهجوم، إذ أنَّه ليس من اللحوم التي تفضل تناولها ولا تعتبره صيدًا ثمينًا بالنسبة لها، لذا تعد مهاجمة القروش للإنسان من الحوادث العارضة والتي تقدر بـ50 إلى 75 حالة فقط سنويًا على مستوى العالم، لكن ما أسباب مهاجمة القرش للإنسان على غير طبيعتها؟

أبرز أسباب هجوم القرش على الإنسان

وأكّد الدكتور عادل عبدالعليم شاهين أستاذ طب الأحياء المائية كلية الطب البيطري جامعة بنها وخبير بالاتحاد الأفريقي، إنَّ القروش تظهر بشكل مفاجئ وحركتها بالبحر سريعة جدًا نحو الروائح خاصة روائح الدم، فهي لا تستهدف الإنسان لأنه ليس من اللحوم التي تفضل تناولها أو تستسيغ طعمها، إنما يجذبها فقط روائح الدم الصادرة عن الجروح أو حيض المرأة أو بقايا الأطعمة، أو حيوانات نافقة قريبة.

مخلفات السفن.. وراء جذب القروش

وأضاف «شاهين»، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ مخلفات السفن من بقايا الأطعمة والمواشي النافقة سبب رئيسي لجذب القروش، لافتًا إلى أنَّ طبيعة البحر التي تختلف عن النهر بوجود الأمواج تجعل هذه البقايا تتحرك من مكانها وقد تصل إلى أماكن قريبة من بعض الشواطئ.

طرق متعددة للإفلات من هجوم القرش للإنسان

وأكّد أستاذ طب الأحياء المائية كلية الطب البيطري جامعة بنها، ضرورة أن يلتزم الإنسان بالهدوء حال إن صادف وجود سمكة قرش أمامه، ومحاولة التحرك بهدوء ناحية الشاطئ، كونها تتجنب التحرك نحو الشواطئ، مع محاولة اتخاذ مسار آخر غير مسارها أعلى أو أسفل خاصة أنَّها لا تتمكّن من السير في خط مستقيم، وهو ما يستلزم أن يكون التحرك دون إعطاء ظهر الإنسان للقرش، ليتمكن من مشاهدة مسارها وتجنبه، لحين الخروج للشاطئ أو الوصول إلى أقرب مركب.

السباحة عكس اتجاه سمكة القرش

وأشار «شاهين»، إلى ضرورة أن يأخذ الإنسان وضع دفاعي وأن يتخذ باستمرار مسارات مغايرة لمسارات القرش، والاتجاه للجهة الأخرى، أي يمينًا إذا كان اتجاه القرش للشمال والعكس، وعدم ترك المجال للقرش لكي تدور حول الشخص، وفي حال كانت المياه ضحلة يمكن تثبيت القدم بالمياه والاتجاه نحو الشاطئ ببطء.

النوم على الظهر.. أحد أبرز وسائل الإفلات من سمكة القرش

وأكمل «شاهين» أنَّ وضعية السباحة عبر النوم على الظهر بهدوء من الأشياء التي يوصي بها الخبراء لتجنب هجوم القرش، كونها من الأمور التي تربك القرش، لافتًا إلى أنَّ المحترفين بالغوص لديهم القدرة على التخلص من هجوم القرش بطرق أكثر سهولة، مثل مهاجمة القرش أو ضربها على العين وغيرها وهي أمور تتطلب احترافية في التعامل.

إصابات سمكة القرش قاصرة على الجروح

وكشف أستاذ طب الأحياء المائية كلية الطب البيطري جامعة بنها، أن الرعاية الطبية للمصابين من هجوم القروش تكون قاصرة على علاج جروح الأسنان التي تشبه الشوك، ولا تسبب التسمم كغيرها من الأسماك مثل سمكة الأرنب، لافتًا إلى أنَّ صيد القروش من الأمور شديدة الصعوبة.