5 نصائح لتجنب هجوم القروش عند الغوص في البحر.. ابتعد عن السباحة منفردا

كشف الدكتور محمود معاطي دكتور علوم البحار بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، طريقة التعامل في حال مشاهدة سمكة قرش في المياه، داعيا المواطنين إلى تجنب النزول إلى البحر بمفردك للحفاظ على حياتك أولا، وهي أولى خطوات تجنب خطر مهاجمة سمكة القرش.

نصائح حال مشاهدة سمكة قرش

وقدم الدكتور محمود معاطي دكتور علوم البحار بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، في بيان صحفي، أهم النصائح للمواطن حال الغوص في البحر هي:

- تجنب السباحة في الصباح الباكر أو المساء والليل حيث تكثر أسماك القرش في تلك الأوقات وهذا غالبا يكون وقت التغذية الخاص بأسماك القرش، وقائلا إن نزول البحر في هذا التوقيت «يعني انت بتقدم نفسك وجبة جاهزة على طبق من فضة».

عدم السباحة من منفردا

- عدم السباحة منفردا، وحاول البقاء ضمن مجموعة لأن الكائنات البحرية ترى الحدود الخارجية للمجموعة، ولذلك نجد أن الأسماك الصغيرة تسبح في أسراب حتى تكبر حجم المجموعة.

عدم إحداث الكثير من الحركة أو رش المياه

- ونصح دكتور علوم البحار بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة بعدم إحداث الكثير من الحركة أو رش المياه، وإنما تكون السباحة بانسيابية من غير ضوضاء أو إحداث تذبذب في الماء، لأن القروش بطبعها كائنات فضولية فطبيعي أنها تنجذب نحو أي ضوضاء في المياه.

نزيف الدم يجذب القروش

- وطالب بأنه في حالة وجود نزيف أثناء السباحة يجب على الشخص الخروج فورا من المياه لأن نزيف الدم يجذب القروش ومن مسافات بعيدة وتذكر أن سمك القرش يشم رائحة نقطة الدم في 100 لتر ماء، قائلا: « يعني يقدر يشم رائحة الدم من مسافة 2 ميل بحري، بما يقدر حوالي 3 كيلو متر في البحر».

- وحذر من السباحة في أماكن صيد السمك مؤكدا: «هذه مناطق جذب طبيعية للقروش».