«علوم البحار»: القروش لا تتغذى على لحوم البشر.. وتغير سلوكها حدث عارض

كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والصيد، أسباب ظهور أسماك القرش، قائلا إن متوسط الحوادث على مدار 50 سنة في أستراليا 25 حادثة كل عام، ومتوسط الحوادث التي تحدث عن هجوم القرش على الإنسان في الولايات المتحدة حوالي 14 أو 15 حالة كل عام.

تغيرات في سلوك القرش

وأضاف «حمودة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن ارتفاع معدل هذه الحوادث مؤخرا نتيجة تغيرات في سلوك القروش، ضاربا المثال بالكلاب، قائلا: «الشوارع بها كلاب كثيرة إلا أنه ليست الكلاب كلها تهاجم الإنسان، ولكن هناك كلباً معيناً حدث له تغير في سلوكه ومن ثم يهاجم الإنسان، وليس معناه أيضا أننا لا نسير في الشارع».

القروش لا تحب أكل اللحوم

وأوضح أن القروش لا تحب أكل اللحوم التي تحتوي على دماء وسلوكها هو الهجوم والعض فقط وليس التغذي على لحوم البشر، وسلوك القرش يتغير عندما يحدث إثارة له، فبعض الصيادين أو الغطاسين يعطونهم أشياء بها لحوم أو دم لتجميع القروش بهدف تصويرهم في نقطة معينة يحدث تغير في سلوك القرش.