«تعليم دمياط»: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا طارئا مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة استعدادا لانطلاق الامتحانات، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

امتحانات الثانوية العامة بدمياط

جاء ذلك بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها الاثنين 12 يونيو.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على رؤساء اللجان، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان، وعدم السماح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد «عبد الرؤوف»، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية، والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

التأكد من بيانات الطلبة

كما أكد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان، بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته على أوراق الإجابات الخاصة به «البابل شيت»، مشددا على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحا استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة، وذلك لتنظيم دخول الطلاب، بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان، وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة بحوزة الطلاب.