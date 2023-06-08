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«تعليم دمياط» تحصد 9 مراكز في مسابقة المجلة الإلكترونية على مستوى الجمهورية

كتب:

مني عبد الله
12:48 م | الخميس 08 يونيو 2023
تعليم دمياط

تعليم دمياط

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حصول كل من مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية، كما حصلت مدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج التعليمية على المركز الثاني علي الجمهورية، ومدرسة طه ندا التجارية المشتركة بإدارة كفر سعد التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة مدرسة منية دمياط الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الإلكتروني، ومدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الإلكتروني.

إشادة بجهود الصحافة بتعليم دمياط 

وأشاد وكيل الوزارة بجهود التوجيه العام للصحافة بقيادة الدكتور محمد الخنيني موجه عام الصحافة، والتي نتجت عنها حصول المديرية على المركز الرابع جمهورى في مسابقة المعرض الشامل للصحافة.

وأعرب عن امتنانه لطلاب المدارس الفائزة وأخصائي وموجهي الصحافة بالمدارس والإدارات التعليمية، لجهودهم المبذولة وحصدهم تلك المراكز، لافتا أن الجميع يعمل بروح الفريق وأن تلك الإنجازات ثمرة لهذا الجهد.

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بقلم مني عبد الله