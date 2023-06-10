مهرجان السينما العربية يحتفل بالمنتج السعودي الرائد محمد قزاز

ينظم مهرجان السينما العربية احتفالية خاصة بالمنتج السينمائي الرائد محمد قزاز، أول مخرج سعودي يتخرج من المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1968، ويشارك في الاحتفالية عددا كبيرا من النجوم وصناع السينما المصريين والعرب، الذين ربطتهم علاقات عمل وصداقة من المنتج الكبير الراحل، الذي كان له دور مميز في مشوارهم.

من بين هؤلاء النجوم، من مصر النجمة نبيلة عبيد والمخرج خيري بشارة، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامي عمرو الليثي، والكابتن أحمد شوبير والمخرج عمرو عرفة، ومن السعودية الشيخ عبدالله باخشوين وشهاب جمجوم، ووحيد جمجوم وعبدالله بانخر، وعدد كبير من أصدقاء وتلاميذ المنتج الراحل، إضافة إلى أسرة محمد قزاز.

كتاب تذكاري عن محمد قزاز

ويصدر المهرجان كتابا تذكاريا عن محمد قزاز، يتضمن جوانب من سيرته المتفردة مهنيا وإنسانيا، وكذلك فيلما تسجيليا عن مسيرته الزاخرة بالأعمال والتجارب والنجاحات، التي جعلت منه صانعا للنجوم وصاحب بصمة متميزة.

يذكر أن محمد قزاز درس في كلية فيكتوريا بمصر قبل أن يلتحق بـ معهد السينما عام 1964 ضمن دفعته السادسة، ودرس على يد كبار المبدعين من أساتذة المعهد في قامة صلاح أبو سيف، وأحمد بدرخان، ويوسف شاهين، وشادي عبد السلام، وعبد العزيز فهمي، لتبدأ بعدها رحلة محمد قزاز الطويلة في عالم الإنتاج والإخراج.

جدير بالذكر أنَّ مهرجان السينما العربية يقام منتصف يوليو المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وبرعاية وزارة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.