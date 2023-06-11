عاجل.. مواعيد وأماكن المقابلات الشخصية لوظائف مهندسين ومراقبي أمن بشركة المياه

كشفت الإدارة العامة للعـلاقات العامة والتوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إجراء المقابلات الشخصية والتقييم اليوم للذين انطبقت عليهم الشروط في وظائف «مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة ـ مراقب أمن» بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 والذين اجتازوا الاختبار التحريري وسبق الإعلان عن أسمائهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

مواعيد ومكان إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه سيتم اجراء المقابلة الشخصية اليوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو الجاري 2023 ولمدة 3 ايام حتي يوم الثلاثاء الموافق 20 من نفس الشهر بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط، وذلك طبقا للمواعيد المعلنة بالكشوف المرفقة قرين كل اسم مع مراعاة ضرورة احضار أصل البطاقة الشخصية للمتقدمين للمقابلة الشخصية

تقييم المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب انتهاء أعمال اللجنة

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية والتقييم عقب انتهاء أعمال اللجنة، لافتا إلى أن إجراء المقابلات الشخصية والتقييم اليوم للذين انطبقت عليهم الشروط في وظائف «مهندس ـ كيميائي ـ أخصائي زراعة ـ مراقب أمن» بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعيا للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.