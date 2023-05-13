تعيينات شركة المياه والصرف.. موعد اختبارات المتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إجراء اختبارات المتقدمين بدءًا من غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري 2023 لشغل وظائف «فني تشغيل - فني معمل - فني سلامة وصحة مهنية - فني مساحة رابع» التي ستجرى بكلية الهندسة بأبوالريش وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2022، ضمن مبادرة حياة كريمة، بنظام التعاقد للعمل بأفرع ومناطق.

تعليمات للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ستوفر للمتقدمين لإجراء الاختبارات لشغل الوظائف الأجواء المناسبة والهادئة داخل اللجان والأداء المرن الذي لا يخل بالجدية والالتزام في اللجان وتقديم كل صور الدعم والمساعدة للممتحنين في حدود المسموح به والانضباط والالتزام داخل اللجان والسيطرة على أي صور للفوضى والإزعاج والالتزام بالزمن المحدد للاختبار.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2022، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة أسوان أو أحد مراكزها ويثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا في أول أكتوبر 2022.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية التي ستجربها الشركة للمتقدمين.

- أن يقبل المتقدم العمل بأي موقع تختاره الشركة وأن يقبل العمل بنظام الورديات، حسبما تقتضي مصلحة الشركة وحاجة العمل.

- أن يثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- أن تكون أولوية التعاقد يحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات للمتقدمين من كل مركز من مراكز المحافظة على حدة، وفي حال التساوي تكون الأولوية للأعلى في المؤهل ثم الأعلى مرتبة في الحصول على المؤهل، ومن داخلها الأعلى في النسبة المئوية، فالأعلى في مجموع الدرجات ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سنًا.

- لا يجوز التقديم لأكثر من وظيفة.