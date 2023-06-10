شهد تستعد لامتحانات الثانوية بتحقيق أول ميدالية نسائية لمصر بالتايكوندو منذ 18 سنة

لا تعرف إلا التفوق والطريق نحو حصد المراكز الأولى والمتقدمة، تستعد لامتحانات الثانوية العامة «علمي علوم»، بينما ترفع عالم مصر وتمثلها في بطولة العالم للتايكوندو، تسير في الاتجاهين بلا أعذار أو خوف من الفشل في أحدهما، تخوض منافسات البطولة وتعود منها بكل هدوء للمذاكرة، مباراة تلو الأخرى حتى تجد نفسها تحقق الفوز في المباراة النهائية وتفوز بالميدالية الذهبية الغائبة منذ 18 عاما، تستلم الميدالية وتتنهد بارتياح، وتقول في هدوء: «أجهز بقى للامتحانات».

شهد: كنا مركزين جدا في المعسكر عشان نجيب ميدالية لمصر

شهد سامي الحسيني تروي لـ«الوطن»، كواليس تحقيقها بطولة العالم، منذ اللحظة الأولي لاشتراكها في البطولة كانت عازمة على تحقيق ميدالية لبلدها، والبداية كانت من الاستعداد الجيد، من خلال معسكر استمر لمدة أسبوع متواصل، وتبعه الاشتراك في مجموعة بطولات بهدف التأهيل الجيد لبطولة العالم، «كنا مركزين جدا في المعسكر عشان نفسنا نجيب ميدالية لمصر».

5 مباريات خاضتها «شهد» في بطولة العالم، خسرت في مباراة وحيدة أمام لاعب منتخب الصين المصنف الأول على العالم، «مباراة لاعب منتخب إسبانيا كانت الأصعب بالنسبالي، لكن الحمدلله حافظت على تركيزي وقدرت أفوز بالماتش ومعاه البطولة»، بعد الفوز الثمين اكتشفت اللاعبة المصرية من مدربيها أنها حققت أول ميدالية نسائية في التايكوندو في بطولة العالم منذ 18 عاما، لتكن فرحتها أكبر».

مهمة شهد للتوفيق بين دراستها ورياضتها

معادلة صعبة حاولت الفائزة بالميدالية الذهبية تحقيقها على مدار عام كامل، للتوفيق بين دراستها ورياضتها، فهي طالبة في المرحلة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وأمامها هدف تعليمي تسعى لتحقيقه، «عمر الرياضة بالنسبالي ما كانت عائقا أمام الدراسة، دائما بحاول أنظم وقتي بين الدراسة والتدريب والرياضة»، فكلاهما مهم بالنسبة لها، وتسعى لتحقيق المراكز المتقدمة فيهما.

منذ يومين عادت «شهد» بالبطولة، لكنها لم يكن أمامها وقت للراحة، فهي أمام مهمة أخرى والوقت يداهمها، وهي امتحانات الثانوية العامة، «أول لما رجعت من المطار، بدأت مذاكرة عشان بداية الامتحانات فاضل عليها أيام قليلة»، فتطمح الشابة البالغة من العمر 19 عاما الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية أو كلية الفنون الجميلة، لشغفها بالفنون والرسومات، وفقا لحديثها.

بطولات عدة حققتها «شهد» البطولة الأولي كانت بعد سنة واحدة من ممارستها لعبة التايكوندو في سن الـ9 سنوات وكانت بطولة الجمهورية، كما حققت المركز الثالث على مستوي العالم تحت سن 14 سنة عام 2017، وبطولة أفريقيا للكبار عام 2019، وحصدت بطولة العرب 3 مرات متتالية، «وهدفي الفترة الجالية تحقيق ميدالية في الأولمبياد وعشان أتأهل ليها لأزم أحقق المركز الأول أو الثاني في بطولة أفريقيا».