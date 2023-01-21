«روان» لاعبة تايكوندو تتنازل عن ذهبية بطولة المدارس لمنافستها المصابة

قالت روان أمير، بطلة مصر في لعبة التايكوندو، البالغة من العمر 17 عاما، من محافظة الغربية، إنها قررت عدم خوض مباراة نهائي بطولة المدارس بعدما علمت أنها ستلاقي لاعبة مصابة بإصابة بالغة، وفي نفس الوقت هي طالبة في المرحلة الثانوية، فقررت أن تخسر أمامها لأنها رأت أنها أحق منها بدرجات التفوق العلمي.

«روان»: قررت التنازل عن المباراة بعد التشاور مع المدرب

وأضافت بطلة مصر في لعبة التايكوندو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، على قناة «dmc»، أنها قررت التنازل عن المباراة بعد أن تشاورت مع مدربها، وحكام المباراة، وفي المقابل سعدت اللاعبة المنافسة كثيرا بموقفها، موضحة أنها ما زالت تدرس بالصف الثاني الثانوي ولن تفيدها درجات التفوق العلمي كثيرا، بينما تحتاج منافستها درجات التفوق العلمي.

«روان»: هي أحق مني بدرجات التفوف الرياضي

وشرحت بطلة مصر في لعبة التايكوندو، أنها اتخذت القرار وطلبت رأي مدربها الذي شجعها على ذلك، وعلى الفور أبلغت الحكام بالقرار، وفرحت اللاعبة كثيرا عندما علمت، وشكرتها كثيرا هي ووالدتها، موضحة: «حطيت نفسي مكان المنافسة، وهي أحق مني بدرجات التفوف الرياضي».