عالم أزهري لقناة الناس: على الأبناء التحلي بالآداب العامة وعدم قطع عبادة الآباء

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه من الضروري للوالدين الاهتمام بتربية الأولاد تربية صحيحة في هذا الزمان، موضحًا فوائد هذه التربية الصحيحة من التزام الأبناء تجاه آبائهم بعدم الإزعاج أو قطع خلوتهم أثناء ذكر الله والأوراد وتلقي العلم.

جبر: كيف تربي الأبناء في هذا الزمان؟

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» الذي يقدمه على شاشة قناة الناس، أنَّه على الوالدين تعليم الابن أو الابنة وتعريفهم أنهم منقطعون للعبادة حتى لا يقطع عليهم عبادتهم وأورادهم، قائلاً: «لا يجب على الأبناء التحدث لآبائهم أثناء صلاتهم أو الانشغال بمكالمة هاتفية طويلة تقطع على الأب أو الأم الصلاة بالتشويش أو الانشغال بها».

على الأبناء مراعاة القواطع التي تشغل الآباء عن العبادة

وتابع عالم الأزهر الشريف: «على الأبناء مراعاة القواطع التي تشغل الآباء عن صلاتهم وعباداتهم وقراءة القرآن، وخفض الصوت والتحلي بالأدب والذوق والتحدث في الهاتف خارج البيت خاصةً المكالمات الطويلة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.