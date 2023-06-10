حملات مفاجئة على 123 منشأة طبية بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام حملات مرورية مفاجئة علي المنشآت الطبية بالدقهلية من قبل إدارة العلاج الحر، إذ قامت بالمرور على 123 منشأة طبية على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن في مختلف الإدارات.

حملات مرورية مفاجئة علة المنشآت الطبية بالدقهلية

وأوضح«مكين» أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأكد «مكين» استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مع عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

العلاج الحر يكثف حملاته علي 123 منشأة طبية بالدقهلية

وأوضح محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 123 منشأة من الحملات، تشمل 65 عيادة خاصة، و16 مستشفى وعيادة تخصصية، و30 مركزاً طبياً ومعملاً، وجرى إصدار قرارات إغلاق لنحو 7 منشآت.

تعليمات صارمة لأصحاب المنشآت الطبية بالدقهلية

وأشار«فؤاد» إلى أن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.