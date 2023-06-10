داعية إسلامي لقناة الناس: يجوز للإنسان الجهر بالسوء إذا كان مظلوما

قال الشيخ محمد عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ الله نهى عن قول السوء أو أن نحكي عن فلان، موضحاً أنَّ الآية القرانية: «لا يُحب الله الجهر بالسوء» ليس المقصود بها «من ظُلم»، مستدلاً بنص الآية كاملةً: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول»، ودلالة الجار والمجرور في الآية.

عبد الباعث يوضح معنى «الجهر بالسوء من القول»

وأضاف «عبد الباعث» خلال برنامج «آيات بينات» الذي يقدمه على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الرد على التساؤل الآتي: لماذا لم يكتف الله تعالى بقوله: «لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم» بل قال «من القول» أي من القول الموضوع للحكاية عند رفع الشكاية.

الجهر بالسوء جائز على سبيل العرض عند رفع الشكاية

وتابع الداعية الإسلامي موضحاً: «أي واحد ظلم له الحق في أن يجهر بالسوء الذي ووجه به وعندما يتم رفع الأمر إلى من يُحتكم إليه ممن له السلطان في إجراء أو تنفيذ عقوبة بعينها تقول: قد شتمني وقال كذا.. جهرت بالسوء ولكن ليس على سبيل المقاصة ورد الإساءة بالإساءة، ولكن على سبيل العرض عند رفع الشكاية».