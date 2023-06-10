أسعار المراوح العمود 2023.. الـ18 بوصة تبدأ من 699 جنيها

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والأجواء الصيفية يقبل المواطنون على شراء المراوح وتجديد الموجود منها أو تزويد الغرف بأنواع جديدة تخفف من شدة الحر، وتُعد المراوح العمود مناسبة للحر الشديد، حيث تكون في مستوى ارتفاع الشخص ويتحكم في وضعيتها وحركتها وثباتها بسهولة، لذا تكون أسعار المراوح العمود 2023، محل اهتمامهم.

أسعار المراوح العمود 2023

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار المراوح العمود 2023، بحسب المعلن في المحلات التجاربة.

مراوح عمود سعرها أقل من 1000 جنيه

- مروحة عمودية من أي هوم 18 بوصة، 5 ريش، بسعر 699 جنيها.

- مروحة ستاند أي هومن 18 بوصة 5 ريشة 3 سرعات، بسعر 746 جنيها.

- مروحة ستاند من ميجا 3 ريش، بسعر 980 جنيها.

- مروحة ستاند 14 بوصة لتنقية الهواء من فريش، بسعر 799 جنيها.

- مروحة أكاي بسعر 699 جنيها.

- مروحة 18 بوصة، من ناتشورال سكاي، بالرموت بسعر 799 جنيه.

- مروحة ستاند من ناتشورال سكاي 18 بوصة 5 ريشة، بسعر 750 جنيها.

- مروحة ستاند من ايه تي ايه، 18 بوصة، 5 شفرات، بسعر 866 جنيها.

مرواح عمود سعرها يزيد عن 1000 جنيه

- مروحة ستاند 18 بوصة من يونيون أير، بسعر 1367 جنيها.

- مروحة ستاند م سمارت فريش، 16 بوصة بسعر 1149 جنيها.

- مروحة ساتد شبح من فريش 1429 جنيها.

- مروحة ستاند مقاس 18 بوصة من ميانتا 1299 جنيها.

- مروحة عمودية بمؤقت من ميانتا، 18 بوصة بسعر 1299 جنيها.

- مروحة ستاند من تيقال فورس مضادة للناموس مع ريموت كنترول بسعر 1990 جنيها.

- مروحة ستاند مع ريموت كنترول من تيقال 16 بوصة، بسعر 1880 جنيها.

- مروحة ستاند من تورنيدو، 18 بوصة، 4 ريشة، بـ2498 جنيها.

- مروحة ستاند فريش الشبح، 20 بوصة، دون جهاز تحكم عن بعد، بسعر 1599 جنيها.