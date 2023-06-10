داعية إسلامي لقناة الناس: آيات تزكية النفس في القرآن هدفها التحلي بالقيم الأخلاقية

قال الشيخ محمد عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ تزكية النفس تكررت في عدة مواضع بالقرآن الكريم، موضحا أنَّ لفظ «تزكية» المقصود به التحلي بكل القيم الأخلاقية.

عبد الباعث: القرآن تناول تزكية النفس كقضية هامة في عدة آيات

وأضاف «عبد الباعث» خلال برنامج «آيات بينات» الذي يقدمه على شاشة «قناة الناس»، أنَّ القرآن الكريم تناول تزكية النفس كقضية هامة في عدة آيات، «قد أفلح من تزكى»، والآية الأخرى في سورة «الشمس» «قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها»، والضمير في الآية يعود للنفس لسبق ذكرها في قوله: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها».

فلاح الشخص في تزكية النفس وتهذيب طبعها

وتابع الداعية الإسلامي، «أنَّ الشخص الذي يفلح ويستطيع أن يُزكي نفسه بمعنى أن يهذب طباعها، لابد أن تكون له أسوة في الحياة، وأنت لا تستطيع أن تأخذ بكل قيمة إلا إذا كانت هناك أسوة حقيقية في حياتك وواقعك»، مؤكدا ضرورة أن تمثل شخصية رسول الله بقراءة سيرته والوقوف على مواقفه مع خصومه وأعدائه «انظر كيف كان يتعامل معهم».