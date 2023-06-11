اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 بالدقهلية

اعتمد الدكتور محمد رشوان، مدير المنطقة الأزهرية المركزية بالدقهلية، صباح اليوم، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، موضحا أنه يمكن للطلبة الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الأزهرية بالدقهلية

وقال «رشوان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن نسبة النجاح هذا العام في الشهادتين مرتفع عن العام الماضي، وهو ما يظهر تحسنا كبيرا في مستوى الطلاب عن الأعوام السابقة: «كل سنة النتيجة مرتفعة عن العام السابق، والسنة دي نسبة نجاح الطلاب عالية».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية

وأضاف أنه بعد اعتماد النتيجة يمكن لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية الحصول على النتيجة من خلال الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هـنـا، عن طريق الدخول علي بوابة الأزهر الشريف، والحصول على النتيجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الأزهرية

ويمكن للطلبة الحصول على النتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالدقهلية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية أو الابتدائية الأزهرية.

- اختيار المنطقة أو المحافظة.

- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.