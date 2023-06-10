روشتة لمحاصرة «بُعبع» الثانوية: تدرّبوا على حل الامتحانات.. وقاطعوا «السوشيال ميديا»

قُبيل امتحانات «الثانوية العامة» من كل عام يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الرهبة والارتباك، والتعامل مع تلك الفترة بضغوطات نفسية وعصبية، بدعوى أنها فترة فاصلة فى حياة الطالب، جامعياً ووظيفياً، ويغيب عن الطلاب والأهالى، ماذا عليهم أن يفعلوه لعبور فترة الامتحانات بسلام، بعيداً عن التشتّت الذى قد يقود أحياناً إلى خسارة درجات لأسباب غير مبرّرة.

من هنا، وجّه عدد من الخبراء التربويين نصائح للطلاب مع انطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، لمراجعة المواد الدراسية، وفقاً للنظام الجديد وتطبيق نظام «البابل شيت» والأسئلة المقالية هذا العام، والحد من الضغط النفسى وتوتر الامتحانات لدى معظم الطلاب، مؤكدين أن الثانوية العامة «مش بعبع»، وليست نهاية الطريق، لكنها بداية جديدة.

«إيلاريا»: الابتعاد عن قراءة أى معلومة إضافية.. وظلّلوا أولاً بالقلم الرصاص لحين التأكد من الإجابة الصحيحة

ووجّهت الدكتورة إيلاريا عاطف، الخبيرة التربوية، مجموعة إرشادات لطلاب الثانوية العامة، مطالبة بالابتعاد عن المشتّتات الخارجية والتركيز فقط فى التدريب على حل الامتحانات السابقة وعلى إدارة وقت الامتحان بشكل جيد، مع تنظيم ساعات النوم، ويفضّل الاستيقاظ فى ساعات النهار الأولى والنوم مبكراً ليلة الامتحان.

وقالت «إيلاريا» إنه «يُفضّل دخول لجنة الامتحان مباشرة والابتعاد عن قراءة أى معلومة إضافية صباحاً، فتلك العادة من الطلاب تشتّت انتباههم، والأفضل الدخول فى حالة تركيز كامل أثناء الامتحان، مع قراءة السؤال بشكل جيّد والتفكير فى الإجابة الصحيحة قبل تظليلها، وفى حالة عدم التأكد من الإجابة انتقل لسؤال آخر مع وضع علامة صغيرة بالقلم الرصاص لتُذكرك بالسؤال حتى تعود إليه مرة أخرى».

وفى ما يخص حل الأسئلة المقالية، قالت الخبيرة التربوية: «إضافة أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة هذا العام خطوة مهمة لقياس بعض المهارات التى لا تستطيع الأسئلة الموضوعية قياسها، وستُتيح الفرصة للطلاب للكتابة فى ضوء عدد الأسطر المتاحة فقط، وعلى الطالب التركيز على قراءة وفهم السؤال بشكل جيد، وكتابة إجابة محدّدة دون إطالة غير مجدية».

وبخصوص المطالبات التى يطرحها الطلاب وأولياء الأمور بشأن ضرورة إتاحة نموذج الإجابة الخاص بكل مادة، وهو ما ترفض الوزارة الاستجابة إليه، قالت الخبيرة التربوية: «وزارة التعليم على حق فى ذلك، ونصيحة للطلاب بعد الانتهاء من امتحان كل مادة يُفضّل عدم مراجعة الإجابات مع الزملاء وأخذ قسط من الراحة، وعدم التشتّت، استعداداً للامتحانات المقبلة».

«ميرفت»: ركزوا على النماذج التي أتاحتها الوزارة.. وعدم التشتّت مع أكثر من معلم لزيادة التحصيل

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، إن «الثانوية العامة مش بعبع ومش نهاية الطريق»، مضيفة: «الامتحانات بداية الطريق للطالب فى مجال أو كلية يرغب فى أن يلتحق بها، بغض النظر عن طبيعة تلك الكلية، ولا بديل أمام الطلاب سوى الابتعاد عن أى توتر عصبى أو نفسى يؤثر عليهم، لأن هذه الفترة من أصعب الأوقات على الطالب، ويجب عدم التعامل معها كبُعبع الثانوية، لأنها سنة تحديد مصير».

وطالبت «ميرفت» بعدم الضغط النفسى والعصبى من جانب الأسرة على الطلاب، والتركيز على المراجعة النهائية وليس المذاكرة، فهذه الفترة تعتمد على الفهم لا الحفظ، والتركيز على النقاط التى لا يُلم بها الطلاب، والتركيز على حل النماذج التى وفّرتها الوزارة من خلال المنصات التابعة لها وعدم التشتّت مع أكثر من معلم. وتابعت: «مرحلة التطبيق أهم مرحلة من المذاكرة للتعود على طريقة حل الأسئلة، ومطلوب الابتعاد عن السوشيال ميديا خلال فترة الامتحانات، والحصول على قسط من الراحة كل ساعة لمدة 15 دقيقة لتنشيط الذاكرة خلال مراجعة الدروس».

«عبدالرشيد»: لا تتركوا اللجان قبل انتهاء الوقت ولو أنجزتم الأسئلة.. وراجعوا الإجابات

«جدول للمراجعة والابتعاد عن السوشيال ميديا»، هكذا لخّص الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ مناهج بجامعة حلوان، الإجراءات التى تقود الطالب لمنصة التفوق، مضيفاً: «ينبغى على كل طالب وطالبة أن يُعد جدولاً يساعده على ترتيب التوقيتات الزمنية لمراجعة موضوعات المقرّرات الدراسية المختلفة، مما قد يُساعد الطلاب على الشعور بالاطمئنان وتقليل حدة التوتر والقلق، نظراً لأن عقل المتعلم اعتاد على ترتيب المذاكرة وفقاً لهذه التوقيتات الزمنية، وأن يبتعدوا قدر المستطاع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أثناء مراجعة الدروس، حتى لا يكون هناك مشتّتات تحول دون تركيز الطالب».

ووجّه أستاذ المناهج بجامعة حلوان بحل أكبر قدر ممكن من نماذج امتحانات الثانوية العامة للأعوام السابقة، وفقاً للزمن المحدّد لكل اختبار، للتدريب على ضبط النفس عند تأدية الامتحانات داخل اللجان، وأنه خلال الامتحانات يتم قراءة أسئلة الامتحان بدقة وعدم التسرّع فى اختيار بدائل الإجابة عن مفردات الاختبار، والبدء فى إجابة الأسئلة الأسهل، ثم الأصعب فالأصعب، وفى حالة الانتهاء من حل جميع الأسئلة، يُنصح بعدم مغادرة لجنة الامتحان قبل انقضاء وقت الامتحان، مع المكوث فى اللجنة الوقت المتبقى لمراجعة ما تم حله من أسئلة.

وشدّد «عبدالرشيد» على تأكد الطالب من اصطحابه جميع الأدوات التى يحتاجها أثناء تأدية الامتحان، مثل الأقلام والمسطرة والآلة الحاسبة وغيرها، ومراعاة الالتزام بحضور الطلاب قبل موعد بداية الامتحان بنصف ساعة على الأقل، حتى لا يتأخر عن دخول لجنة الامتحان، وعدم حيازة الطالب للتليفون المحمول أو الساعات الذكية أو السماعات عند دخوله لجنة الامتحان.