المسلماني: استمرار العلاقات بين مصر وإيطاليا بفضل جهود القيادة السياسية

قال الإعلامي والكاتب أحمد المسلماني، إنَّ كل من مصر وإيطاليا حضارتان وتعاون مشترك، مبرزًا العلاقات التاريخية لقرون طويلة بين البلدين بما فيها من تعاون سياسي أو ثقافي على مر العصور.

المسلماني: رسوخ العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال السنوات الأخيرة

وأضاف «المسلماني» خلال الحلقة الجديدة من برنامجه «الطبعة الأولى» على شاشة «الحياة»، أنَّ العلاقات الطيبة بين مصر وإيطاليا مستمرة وازدادت رسوخاً على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى دور القيادة السياسية في الحفاظ على الروابط الصداقة التاريخية بين البلدين.

محاولات الأعداء لصنع توتر بين القاهرة وروما باءت بالفشل

تابع الكاتب والإعلامي، «على مدار السنوات الأخيرة حاول البعض من الأعداء صنع توتر في العلاقات المصرية الإيطالية، وهو ما باء بالفشل بل أصبحت العلاقات في أفضل حالاتها»، مشيراً إلى الزيارات الدبلوماسية والسياسية لكبار المسؤولين بروما للقاهرة والهادفة إلى توطيد العلاقات مع مصر.

أضاف «المسلماني»، أنه في عام 2020 استقبل الرئيس السيسي «كونتي» رئيس وزراء إيطاليا، موضحاً أهمية الزيارة التي قطعت الطريق على محاولات البعض للوقيعة بين القاهرة وروما، «تناول اللقاء العديد من القضايا أبرزها النقاش حول تطوير العلاقات المصرية الإيطالية ودفعها إلى الأمام في مجالات مختلفة وأكثر من سياق للتعاون المشترك».

زيارة جورجيا ميلوني إلى القاهرة

تابع الإعلامي والكاتب في برنامجه، «في عام 2022 كانت زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى القاهرة، وكانت أيضًا زيارة مهمة من رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة وحضرت قمة شرم الشيخ للمناخ COP27 ليتجدد خلالها لقاء الرئيس السيسي برئيسة وزراء إيطاليا ويهنئها مرة أخرى على فوزها بالانتخابات الإيطالية ورئاسة الحكومة في روما وجرى الحديث على دفع العلاقات المصرية الإيطالية إلى الأمام وأن يكون التعاون في مجالات مختلفة من الغذاء إلى الطاقة استثمارات إيطالية في مصر وتعاون مشترك بين الدولتين».

وأكد على استمرار قوة العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال العام الحالي، 2023، قائلاً «في أوائل العام زار وزير الخارجية الإيطالي مصر، في حين زارها وزير الدفاع الإيطالي في مايو الماضي».