أسعار الدواجن الیوم 11-6-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

استقرت أسعار الدواجن الیوم 11-6-2023 في الأسواق والمحلات، وسجلت الأسعار في حدود 62 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك في حدود 68 إلى 70 جنيها، حسب المنطقة التي يباع فيها، وذلك وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء الیوم 11-6-2023 في الأسواق والمحلات في حدود 68 جنيها للمستهلك وتصل إلى 70 جنيها في بعض المناطق الأخرى، فيما يتم بيع الدواجن تسليم ارض المزرعة في حدود 62 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11 يونيو 2023، قيمة 67 جنيها للكيلو مقارنة بـ70 جنيها للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات في الكيلو الواحد.

أسعار الرومي الیوم

وبلغت أسعار كتكوت رومي برونزي عمر يوم في حدود 9 جنيهات، على أن يتم حجز نحو 100 كتكوت، فيما بلغ سعر سعر الكيلو نحو 125 جنيها تقريبا.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت اسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن اربو نحو 8.5 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت أيفيان لدى شكرة بلادي نحو 12 جنيها، وفي شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن بلغ سعره 11.5 جنيه.