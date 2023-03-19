استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلية.. وتوقعات بانخفاضها بعد رمضان

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الجيزة، إنّ أسعار الدواجن في الأسوق تشهد استقرارًا منذ أكثر من أسبوعين، ولم تشهد أي على الإطلاق.

وأكد السيد، لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الفراخ اليوم فى المزرعة بلغت حوالى 73 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي ما بين 87 جنيها إلى 88 جنيها داخل محلات بيع الطيور الحية، مشيرًا إلى أنّ الدواجن البرازيلي أسعارها ثابتة أيضا ولم ترتفع منذ طرحها في الأسواق وسجلت نحو 65 جنيها للكيلو.

كيلو أوراك الدواجن المحلية

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أنّ سعر كيلو أوراك الدواجن المحلية اليوم في الأسواق بلغ 80 جنيها إلى 85 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 جنيها إلى 180 جنيها تقرييًا، مؤكدا أن هذه الأسعار مستقرة.

أسعار الدواجن في رمضان

وعن أسعار الدواجن في شهر رمضان قال السيد، إن الأسعار ستظل مستقرة طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنّها لن ترتفع نظرًا لتوافر كميات كبيرة من الدواجن المعروضة في الأسواق سواء كانت دواجن محلية أو دواجن مستوردة «البرازيلي»، متوقعا أن تنخفض الأسعار حوالى 10 جنيهات في الكيلو بعد شهر رمضان المبارك ودخول دورة تربية جديدة.

واستوردت الحكومة نحو 50 ألف طن من الدواجن من البرازيل، لسد العجز في السوق المحلية من الدواجن، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن المحلية، ما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن بنحو يزيد على 20%، حيث يتم طرح الدواجن المستوردة في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.