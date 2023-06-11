أسعار اللحم القائم اليوم.. «البقري والجاموسي والخراف»

أقل من أسبوعين تفصل المسلمين عن وقفة عرفات، التي توافق الثلاثاء 27 يونيو الجاري، لذا يزداد الإقبال في تلك الأيام للراغبين في إتمام عمليات ذبح الأضاحي خلال العيد، لمعرفة أسعار اللحم القائم اليوم، سواء كان ضأن أو بقري أو جاموسي، لشراء ما يتوافق مع الميزانية.

أسعار اللحوم القائم اليوم

وتستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات المقدمة للقراء، أسعار اللحوم القائم اليوم، وفق ما كشف عنه نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، والتي جاءت على النحو التالي.

- كيلو اللحم القائم نحو 135 جنيهًا للبقري، والسعر الكلي وفقا للوزن.

- كيلو اللحم القائم 125 جنيهًا للجاموسي، والسعر الكلي وفقا للوزن.

- كيلو اللحم القائم 150 جنيها «الخرفان»، والسعر الكلي وفقا للوزن.

أسعار صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف

اختلفت أسعار الصكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف، كل حسب نوع الأضحية، كما يلي.

- من اللحوم البلدية صك الأضحية نحو 4000 جنيه.

- من اللحوم السودانية صك الأضحية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.

وأتاحت وزارة الأوقاف، عدّة طرق لشراء صكوك الأضاحي، للراغبين من خلال التحويلات البنكية أو الدفع الفوري، أو التواصل مباشرة مع مندوبي الوزارة.