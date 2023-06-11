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إصابة سيدة صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة بالعريش

كتب:

حسين ابراهيم
01:23 م | الأحد 11 يونيو 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

أصيبت سيدة مسنة صدمتها سيارة مسرعة في حي الزهور وسط مدينة العريش، وجرى نقلها لمستشفى العريش العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابة لمستشفى العريش

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه تم نقل سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، إلى قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، وذلك بعد تعرضها لحادث سير، حيث صدمتها سيارة مسرعة على الطريق السريع بحي الزهور، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وجار حجزها في قسم الاستقبال والطوارئ بعد عمل الأشعة والكشف.

وأوضح التقرير الطبي للمريضة أنها تعاني من كدمات شديدة في الجسم والرأس، وجار فحصها وعمل الأشعة على الرأس والجسم تحسبا لوجود نزيف داخلي.

هروب سائق السيارة

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بإصابة سيدة مسنة صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة من المكان، وجار تحرير المحضر الرسمي، واستجواب شهود العيان لمعرفة مواصفات السيارة الهاربة وضبط سائقها.

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